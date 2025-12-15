«Стирка на самом дне». Домашний кот провел 10 минут в работающей стиральной машине

В восточной провинции Китая Цзянсу произошел невероятный случай: домашний кот по кличке Цзиньтяо выжил после полноценного цикла стирки в стиральной машине.

Кота обнаружила его хозяйка, известная в соцсетях под ником @jiemodaxiaojie, когда доставала из барабана белье. Питомец находился во вращающемся аппарате более десяти минут.

В опубликованном владелицей видео кот, мокрый и дрожащий, с трудом выбирается из машины. Непосредственными последствиями для здоровья животного стали лишь легкие повреждения лап и ярко-красный нос. Спустя два дня хозяйка выложила новый ролик, в котором Цзиньтяо выглядел полностью восстановившимся, бодрым и игривым.

