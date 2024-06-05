Сто баллов на ЕГЭ получили три выпускницы городского округа Воскресенск

Три выпускницы городского округа Воскресенск получили сто баллов на ЕГЭ по литературе и химии.

Выпускники городского округа Воскресенск сдают ЕГЭ. По некоторым предметам учащиеся уже знают ответы, в частности, по литературе и химии.

Выпускница лицея имени Героя Светского Союза Стрельцова П.В. Дарья Тамбеева и выпускница школы «Наши традиции» Кира Афанасьева продемонстрировали высокие знания в области литературы, что не вызвало удивления у их педагогов. Обе девушки — победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Дарья Тамбеева также участвовала в финальном этапе ВсОШ. Она вошла в сборную команды Московской области, члены которой показывали достойный уровень знаний не только по литературе, но и русскому языку.

Выпускница лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Агата Булычева — девушка аналитического склада ума. Она заработала 100 баллов на экзамене по химии.