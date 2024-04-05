Сто двенадцать человек переедут в новые квартиры из аварийных домов в Шатуре до конца года

Сто двенадцать человек переедут в новое жилье из аварийных домов до конца этого года в Шатуре. Об этом говорится в сообщении Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Специалисты ведомства проверили ход возведения жилого дома в поселке Радовицкий. Это один из пяти домов, которые строятся в муниципалитете в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с целью расселения аварийного жилфонда.

В здании будет три этажа. На данный момент степень готовности объекта составляет шестьдесят процентов. Достроить его планируется в третьем квартале текущего года.

В этот дом переедут пятьдесят шесть семей, который сейчас проживают в аварийных домах на улицах Мира, Первомайская, Лесозаводская и Клубная.