Сто пятьдесят участников летней школы Федерации киокушин России стали гостями Коломны

Отмечается, что в парк-отель «Олимп» приехали руководители, тренеры и воспитанники разных спортшкол одного из наиболее зрелищных видов боевых искусств. В течение четырехдневных сборов проходили психологические практикумы, судейские семинары, теоретические занятия и мастер-классы с призерами и чемпионами по киокушин.

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев поприветствовал участников и отметил, что Коломна всегда славилась своим гостеприимством, а принимать событие подобного масштаба является почетным.

Уточняется, что также спортсмены посетили с экскурсией Коломенский кремль и узнали об истории города.