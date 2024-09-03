Сто шестьдесят три врача получили земельные участки в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
Сто шестьдесят три медика получили земельные участки в регионе за восемь месяцев текущего года. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Участки предоставляются медикам в безвозмездное пользование под возведение дома или ведение личного подсобного хозяйства в рамках программы «Земля врачам».
С момента запуска программы врачам выделили свыше 2,3 тысячи земельных участков. В том числе, землю получили три с половиной сотни терапевтов и более двухсот педиатров.
Получить землю могут врачи тридцати девяти специальностей, которые трудоустроены в учреждениях тридцати двух муниципалитетов Подмосковья.