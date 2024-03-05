Сто школьников стали членами «Движение первых» в Кашире
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В КДЦ «Родина» состоялось торжественное посвящение школьников в члены движения. Поздравить ребят приехал депутат Московской областной Думы Андрей Голубев.
«Первыми быть трудно, это требует силы, выносливости и бесстрашия. И я желаю вам быть такими, уверенно двигаться вперед и осуществлять все задуманное», - отметил Андрей Голубев.
Он также напомнил всем присутствующим о том, что общероссийское движение «Движение первых» было организовано по инициативе Главы Государства. В первую очередь, оно направлено на разностороннее развитие молодого поколения, а также на активное и комплексное формирование нравственных ценностей.
С поздравительными словами перед школьниками также выступили председатель Совета депутатов округа Сергей Буров и председатель и специалист каширского отделения «Движение первых» Ангелина Фетисова.
Для того, чтобы максимально подробно узнать об этом движении, можно ознакомиться с информацией на официальном сайте. Здесь собраны материалы о целях и достижениях, мероприятиях и воспитательной работе.