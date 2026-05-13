Сто тысяч мантр и ни грамма мяса: в Бурятии наступает месяц, умножающий добро и зло в тысячи раз

В это воскресенье, 17 мая, буддисты Бурятии вступают в священный период Буянта hара — месяц благих дел, который продлится до 15 июня. Как рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана, центра Буддийской традиционной Сангхи России, это время, когда, согласно верованиям, любое доброе дело приумножается в тысячи раз, а каждый дурной поступок несет многократно больше негативных последствий.

На этот период существует особая традиция: воздерживаться от употребления мяса и полностью исключить спиртное. Если выдержать строгий пост на протяжении всего месяца не получается, верующие стараются отказаться от мясной пищи хотя бы на первые 15 дней. Кроме того, буддисты возлагают на себя духовные обязательства — например, прочитать сто тысяч мантр или совершить сто тысяч простираний.

В дацане пояснили, что в этот месяц принимают обеты Махаяны и обеты Бодхисаттвы, отправляются в паломничество по святым местам, совершают обходы храмов и ступ, делают подношения монашеским общинам, святым учителям и малоимущим. Считается, что духовная практика, начатая в Буянта hара, непременно успешно завершится и принесет плоды, очистит карму и позволит сделать существенный шаг вперед в развитии.

Месяц этот еще называют «месяцем стотысячекратного увеличения», и он особенно благоприятен для очистительных практик — сила любой духовной заслуги в этот период в сто тысяч раз эффективнее, чем в другое время года. На этот же месяц приходятся главные события в жизни Будды Шакьямуни.

Кульминацией Буянта hара станут 15-е лунные сутки, которые в 2026 году выпадают на 31 мая. Именно в этот день буддисты празднуют День рождения, Просветления и Ухода в Паринирвану Будды Шакьямуни. В полнолуние четвертого лунного месяца заслуги увеличиваются в миллионы раз, поэтому верующие особенно усердствуют в духовной практике, а в храмах и монастырях проходят большие молебны.