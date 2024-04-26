Стоимость авиабилетов может вырасти из-за правил о температуре на борту

В нашей стране может увеличиться цена авиабилетов на 5–7% в связи с новым требованием высаживать пассажиров при духоте в салоне самолетов. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что Ространснадзор и Росавиация ранее потребовали от авиакомпаний не допускать случаев, когда на борту самолета температура воздуха во время рейса превышает установленные нормы.

Отмечается, что в данном случае перевозчики столкнутся с новыми незапланированными тратами, то есть им придется оплачивать дополнительно трап, автобус и прочие наземные услуги, а также использовать вспомогательную силовую установку для кондиционирования бортов.

По мнению экспертов, дополнительные расходы могут перекинуть на пассажиров, сильнее подорожание билетов коснется чартерных рейсов.