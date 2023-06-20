Стоимость авиаперелетов эконом-классом в России достигла максимальных значений

До таких высот стоимость авиабилетов не поднималась с 2000 года. В мае цена билетов составляла 6972,36 рубля за каждые тысячу километров.

Получается, что с мая прошлого года стоимость билетов возросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за последние пять месяцев она подскочила еще больше, на 32%. Таковы данные Росстата, которые привело РБК.

Эксперты считают, что это все происходит из-за непрерывно дорожающего керосина, а также за счет того, что авиакомпаниям сокращают субсидии, предназначенные для удешевления перелетов. Министерство транспорта и Федеральная антимонопольная служба считают по-другому. По их мнению, методики подсчета стоимости билетов сильно различаются друг от друга у разных организаций, поэтому у ФАС выходит совершенно иная средняя стоимость эконом-класса при перелетах.

В свою очередь министерство финансов сообщило, что не получало никаких предложений от авиаперевозчиков по стабилизации цены авиабилетов либо ее снижения. Представители авиакомпаний также считают, что рост стоимости билетов не происходил так сильно. Они подорожали в среднем на 10%.