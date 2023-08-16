Стоимость основного школьного набора в Подмосковье осталась на уровне прошлого года

По заключениям экспертов, в Подмосковье стоимость основного школьного набора, состоящего из рюкзака, дневника, пенала, тетрадей, ручек, карандашей и других канцтоваров, по сравнению с прошлым годом, осталась на прежнем уровне. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что больше всего — на 30%, выросла стоимость набора тетрадей. По сравнению с прошлым годом, цена составляет 269 рублей. Также увеличилась цена и на клей-карандаши — на 20% и наборы цветных карандашей — на 13%. Сейчас их можно купить за 120 и 268 рублей соответственно.

По данным маркетплейса Ozon комплект школьной формы для девочек в среднем составляет от 3,6 тыс. до 5,6 тыс. рублей. А школьная форма для мальчиков дороже — от 7,2 тыс. рублей до 8 тыс. рублей.

При этом для поддержки семей школьников многие сетевые ретейлеры и Интернет-магазины проводят акции, которые позволяют упростить процесс сбора ребенка в школу. Так, крупный маркетплейс Яндекс.Маркет предлагает всем покупателям, совершившим покупки в рамках «Первоклассной распродажи», школьные товары со скидкой в 70%.

Накануне губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в регионе будет зафиксировано рекордное количество первоклассников.