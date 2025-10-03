Стоимость проезда по МСД увеличится с 13 октября до 10 руб за участок

С 13 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик вырастет. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Цена за проезд на этом участке возрастет с 7 до 10 руб. Тариф будет действовать в часы пик, когда дорожное движение наиболее интенсивное: с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

В будние дни 70% времени, а также в выходные и праздничные дни проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) остается бесплатным. Для транзитного проезда через всю трассу стоимость останется прежней — 950 руб.

Важно помнить: проезд считается платным только если вы въехали и выехали с платного участка в установленное время. Такси, общественный транспорт и оперативные службы могут проезжать бесплатно.