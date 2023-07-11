Стоимость шуб в России выросла на треть

По данным Центра развития перспективных технологий, в прошлом месяце средняя стоимость шубы составила около 60 тыс. рублей, что почти на треть больше, чем в марте. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что зафиксирован рост спроса на изделия из овчины и из енота.

Добавляется, что наиболее дорогим проданным изделием из меха в этому году стала импортная шуба из рыси. Ее стоимость составила почти 22 млн рублей.

Уточняется, что после введения маркировки наблюдается тенденция скидок на зимнюю коллекцию весной и новых поступлений в летний период.