Стоимость шуб в России выросла на треть
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По данным Центра развития перспективных технологий, в прошлом месяце средняя стоимость шубы составила около 60 тыс. рублей, что почти на треть больше, чем в марте. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что зафиксирован рост спроса на изделия из овчины и из енота.
Добавляется, что наиболее дорогим проданным изделием из меха в этому году стала импортная шуба из рыси. Ее стоимость составила почти 22 млн рублей.
Уточняется, что после введения маркировки наблюдается тенденция скидок на зимнюю коллекцию весной и новых поступлений в летний период.