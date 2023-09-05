«Стоит избегать четкости»: названы модные хитрости макияжа, которые сделают вас неотразимой

С началом осени меняются и тренды на одежду и макияж — что-то становится менее актуальным, а что-то выходит на передний план. Дабы выглядеть стильно, нужно успевать за течением моды, в том числе за сезонными переменами.

Визажист и преподаватель по макияжу Ксения Бохо рассказала, что девушкам стоит попробовать и на что обратить внимание в это время года.

«Самый главный тренд осеннего сезона — это макияж в стиле «Old Money». Макияж и прическа «дорогой женщины». Идеальный тон лица, хайлайтер с деликатным сиянием, легкий бронзер и макияж глаз в натуральных оттенках с акцентом на ресницы — вот основные аспекты этого тренда», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При выборе помады специалист советует отдать предпочтение охристо-коричневой, бордовой и красновато-кирпичной гаммам, в особенности в матовом виде. Для ультрамодного эффекта губы можно дополнительно покрыть глянцевым прозрачным блеском, создав зеркальный эффект.

Также визажист поделилась простым, но интересным способом привлечь внимание к глазам, избежав излишеств.

«Можно нарисовать стрелки в коричневых оттенках и цветах хаки. Создадут интересный цветовой акцент, но не перегрузят взгляд излишней активностью. Идеально даже на каждый день», — отметила Бохо

Есть и детали, от которых лучше отказаться осенью этого года. Такого рода макияж уже считается устаревшим.

«Стоит избегать четкости и графичности в бровях. Замените четкую плотную бровь на заполненную отдельными штрихами, имитирующими волоски. Очень яркий и активный хайлайтер с крупными блестками тоже вышел из моды. Залог актуальности — деликатность», — подчеркнула собеседница.

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