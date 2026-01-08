Стоит ли игра свеч: окончательный вердикт эксперта по поводу установки ГБО
Эксперт Орлова: основным преимуществом ГБО остается экономия на топливе
Фото: [Круглосуточная экспресс-АЗС в Солнечногорске/Медиасток.рф]
Автомобильный эксперт Ольга Орлова оценила экономическую целесообразность установки газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Согласно ее комментариям, основным фактором, определяющим окупаемость таких вложений, является годовой пробег транспортного средства, пишет ЮФ.
По мнению специалиста, монтаж ГБО является экономически оправданным для автомобилей с большим пробегом, где оборудование может окупиться в срок от шести до двенадцати месяцев. Экономический эффект достигается за счет разницы в стоимости метана или пропан-бутана по сравнению с бензином или дизельным топливом.
Эксперт также отметила, что для водителей, чьи автомобили преодолевают небольшие расстояния в течение года, установка оборудования может оказаться невыгодной из-за значительных первоначальных затрат. Дополнительным фактором, влияющим на решение, является доступность инфраструктуры — плотность сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в конкретном регионе.
К числу преимуществ перехода на газ эксперт отнесла не только прямую экономию на топливе, но и сокращение эксплуатационных расходов, возможность получения государственных субсидий в рамках некоторых программ, а также снижение вредных выбросов.
Ранее сообщалось, что вопрос с освобождением квартиры Ларисой Долиной остается открытым.