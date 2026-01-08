Стоит ли игра свеч: окончательный вердикт эксперта по поводу установки ГБО

По мнению специалиста, монтаж ГБО является экономически оправданным для автомобилей с большим пробегом, где оборудование может окупиться в срок от шести до двенадцати месяцев. Экономический эффект достигается за счет разницы в стоимости метана или пропан-бутана по сравнению с бензином или дизельным топливом.

Эксперт также отметила, что для водителей, чьи автомобили преодолевают небольшие расстояния в течение года, установка оборудования может оказаться невыгодной из-за значительных первоначальных затрат. Дополнительным фактором, влияющим на решение, является доступность инфраструктуры — плотность сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в конкретном регионе.

К числу преимуществ перехода на газ эксперт отнесла не только прямую экономию на топливе, но и сокращение эксплуатационных расходов, возможность получения государственных субсидий в рамках некоторых программ, а также снижение вредных выбросов.

Ранее сообщалось, что вопрос с освобождением квартиры Ларисой Долиной остается открытым.