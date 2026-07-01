Стоит ли сейчас брать ипотеку или лучше немного подождать: прогноз экономиста

Несмотря на осторожные сигналы Банка России, к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12–12,5%. Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» спрогнозировала, как решения ЦБ изменят жизнь простых людей от кредитов до зарплат.

По ее словам, Банк России может продолжить постепенное снижение ключевой ставки, несмотря на заявления регулятора о возможном сохранении жесткой денежно-кредитной политики. На двух ближайших заседаниях ЦБ возможны либо снижение ставки на 0,25–0,5 процентного пункта, либо пауза. При этом к концу 2026 года показатель, по ее оценке, способен опуститься до 12–12,5%.

Стоит ли сейчас брать ипотеку

Экономист рекомендует не спешить с оформлением крупных кредитов и ипотеки. По ее словам, июньское снижение ключевой ставки пока не оказало заметного влияния на предложения банков.

Она пояснила, что кредитные организации продолжают ориентироваться на высокие депозитные ставки, поэтому существенного удешевления ипотечных и потребительских кредитов пока не произошло. Эксперт считает, что сигналом к оживлению экономики станет массовое снижение ставок по банковским кредитным продуктам.

Как изменения могут повлиять на цены и зарплаты

По словам Литвиненко, постепенное снижение ключевой ставки стимулирует инвестиционную активность бизнеса, запуск новых проектов и создание рабочих мест.

Эксперт отметила, что такой процесс способен привести к росту зарплат и повышению потребительской активности. Вместе с тем она подчеркнула, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики может ускорить инфляцию, поэтому осторожная стратегия Центробанка выглядит оправданной.