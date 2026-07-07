«Стою голая, а меня узнали»: Мурашкина объяснила, почему перестала ходить в общественные бани
Блогерша Мурашкина: я перестала ходить в общественные бани из-за поклонников
Блогерша Карина Мурашкина призналась, что отказалась от походов в общественные бани после нескольких неловких встреч с поклонниками. В интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, она рассказала, как однажды в спортзале ее узнали, пока она стояла без одежды.
«Стою голая в спортзале, мажусь кремом. Девушка сзади меня стоит и говорит: „О, я вас узнала!“ А я голая стою, мажусь [и говорю ей]: „Супер“. И в бане у меня такое было. Больше я не хожу в общественные бани», — поделилась Мурашкина.
По ее словам, подобные эпизоды вызывали у нее сильный дискомфорт. При этом блогерша отметила, что всегда любила бани и раньше часто их посещала.