Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно закрыты из-за угрозы атаки украинских беспилотников
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Как информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы и области, из-за возможной атаки БПЛА на московский регион введен план «Ковер».
Собеседник агентства рассказал, что в нестоящее время все рейсы перенаправляют в аэропорт Шереметьево.
«В московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые рейсы направляют в Шереметьево», - сообщили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что громкий взрыв прогремел в Курске, возможно падение украинского беспилотника.