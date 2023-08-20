Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно закрыты из-за угрозы атаки украинских беспилотников

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Фото: [© РИА Новости / Григорий Сысоев]

Как информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы и области, из-за возможной атаки БПЛА на московский регион введен план «Ковер».

Собеседник агентства рассказал, что в нестоящее время все рейсы перенаправляют в аэропорт Шереметьево.

«В московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые рейсы направляют в Шереметьево», - сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что громкий взрыв прогремел в Курске, возможно падение украинского беспилотника.

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