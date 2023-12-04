Столичные аэропорты заработали в штатном режиме

Аэропорты Москвы восстановили работу в штатном режиме, в настоящее время рейсы не отменяются, рассказали РИА Новости в Росавиации.

На утро понедельника в аэропортах Внуково, Домодедово и Шерметьево было задержано или отменено порядка 60 рейсов из-за мощнейшего снегопада, обрушившегося накануне на столичный регион.

В воскресенье за сутки выпало около трети месячной нормы, высота снежного покрова составляла до 30 см. Синоптики прогнозируют сегодня в Москве незначительный рост атмосферного давления, местами будет идти слабый снег. Днем в столице и Подмосковье – минус 4-9 градусов.