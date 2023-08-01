Столичный аэропорт Внуково экстренно закрыт на взлет и посадку из-за атаки дронов - ТАСС
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Причиной данного решения стала новая атака украинских дронов на столичный бизнес-квартал «Москва-Сити», сообщил собеседник агентства.
«Внуково временно закрыли на прилет и вылет, самолеты перенаправляются в другие аэропорты» — цитирует ТАСС представителя экстренных служб столичного региона.
Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил попадание украинских дронов в башню «Москва-Сити». В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. В ходе произошедшего никто их жителей не пострадал, уточнил он.
Ранее сообщалось, что Подмосковье атакуют новые украинские беспилотники, по целям в небе работает ПВО.