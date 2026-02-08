Столичный регион ждет морозное и ясное воскресенье

В воскресенье, 8 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность при преимущественно сухой погоде, с предупреждением о гололедице, сообщает Гидрометцентр .

В столице днем температура воздуха составит от –9 до –11 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –15. В Московской области дневные показатели прогнозируются на уровне –9…–14 градусов, а ночные могут достигать –18 градусов.

Северный ветер усилит ощущение холода, его скорость составит 6–11 м/с. Атмосферное давление останется высоким — 745–747 мм рт. ст., что характерно для антициклональной погоды.

Таким образом, синоптики советуют жителям региона быть осторожными на дорогах и тротуарах из-за возможного гололеда и не забывать о теплой одежде при выходе на улицу.

Ранее сообщалось, что в Химках идут масштабные работы по ночной уборке и вывозу снега.