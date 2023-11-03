Столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы

Ведомство выложило соответствующие данные на своей странице в соцсетях. Информацией также поделились в RT .

Таким образом, сообщается, что еще в четверг, второго ноября, в одной из квартир жилого дома, расположенного на юге столицы, было обнаружено тело погибшей 1986-го года рождения. На ней зафиксировали признаки насильственной смерти в виде удушения.

В настоящий момент идут поиски причастных к совершению указанного преступления лиц. А пока в столичном СК России возбудили уголовное дело. Криминалисты и следователи уже осмотрели место происшествия. Соседи погибшей допрашиваются.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Орске обнаружили фрагменты женского тела недалеко от детского сада. Погибшей оказалась 38-летняя местная жительница. Ее 41-летнего сожителя задержали.