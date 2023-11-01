В Орске обнаружили фрагменты женского тела недалеко от детсада

В СУСК РФ по региону рассказали о том, что их нашли рядом с детским дошкольным учреждением, которое расположено на улице Шалина в городе Орск. Об этом также пишет сайт aif.ru .

В ведомстве подчеркнули, что в связи с инцидентом были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в которых участвовали сотрудники полиции и следователи. В ходе этого удалось установить личность погибшей. Как оказалось, это была 38-летняя местная жительница.

Под подозрение попал ее 41-летний сожитель, поэтому его задержали. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. А криминалисты и следователи занимаются установкой всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы уже писали о том, что подозреваемый в убийстве жены иерей Зубарев скрыл сведения о своем учете в психдиспансере. Предполагается, что он совершил преступление 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали священнослужителя. На данный момент проводится расследование.