Столичный суд признал виновным продюсера, который 11 лет растлевал несовершеннолетних

Об этом рассказали в пресс-службе московского СК. Ведомство выложило соответствующую информацию на странице в одной из социальных сетей. Данными, взятыми оттуда, поделился сайт aif.ru .

Сообщается, что обвиняемый одиннадцать лет работал в организации, ориентированной на развитие детского творчества. Таким образом, с 2010 по 2021 гг. из-за его действий сексуального характера пострадали шестеро несовершеннолетних. Мужчина воспользовался своими профессиональными навыками для того, чтобы познакомиться с детьми и поддерживать с ними связь.

В итоге, шестидесятичетырехлетний Михаил Разумовский был признан виновным в растлении несовершеннолетних. Нагатинский районный суд Москвы приговорил продюсера к тринадцати годам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима. Также в качестве меры пресечения ему на 15 лет запретили заниматься деятельностью, которая хоть как-то связана с обучением и воспитанием детей.