«Столкнется в любой момент»: жуткий прогноз ученых о судьбе спутников Starlink

Американские исследователи заявили о высокой вероятности первого серьезного столкновения искусственных спутников на околоземной орбите в ближайшее время. По их данным, количество аппаратов на орбите выросло с примерно четырех тысяч в 2018 году до 14 тысяч в 2025 году, пишет Новосвят .

Основной причиной переполнения орбиты ученые называют развертывание масштабных спутниковых группировок для обеспечения глобального интернета. Лидером в этой области является компания SpaceX, которая вывела на орбиту более девяти тысяч аппаратов системы Starlink.

Специалисты отмечают, что с декабря 2024 года по май 2025 года спутникам пришлось совершить более 144 тысяч маневров, чтобы избежать столкновений. Эксперты предупреждают, что отказ одного аппарата или ошибка при маневре могут спровоцировать каскадное столкновение, известное как синдром Кесслера. По их оценкам, первая крупная авария может произойти в ближайшие дни или недели.

