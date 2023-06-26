Столтенберг: «Мятеж вагнеровцев показал хрупкость германского режима»

Об этом на пресс-конференции заявил Генеральный секретарь НАТО. Однако позже он понял, что допустил ошибку. Новостью поделилась KP.RU

Выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, Йенс Столтенберг немного оговорился, спутав Россию с Германией. Это произошло, когда он отвечал на заданный вопрос о попытке вооруженного мятежа российской частной военной компании. К слову, МИД Германии, стоявший рядом, был премного удивлен.

Происходящее транслировались в прямом эфире на площадках НАТО, когда Столтенберг заявил о хрупкости германского режима. Это вызвало смех в литовском зале. После чего Генсек поспешно принес извинения и исправил ошибку. Теперь, по его словам, мятеж вагнеровцев показал, насколько хрупкий именно российский режим.