Столтенберг заявил, что страны НАТО готовятся к саммиту и не обсуждают вступление Украины в организацию

Выяснилось, что на данный момент идет подготовка к проведению саммита, который пройдет в июле. Однако страны, состоящие в Североатлантическом альянсе, не затронули вопрос, касающийся приглашения Украины стать частью НАТО. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня»

На данный аспект обратил внимание Йенс Столтенберг, будучи генсеком военно-политического блока. По его словам, сказанным несколько ранее, пока во всю идет конфликт, Украина не сможет стать страной-участницей Альянса. Однако двери для Киева все еще не закрыты.

Как известно, саммит Организации Североатлантического договора пройдет в Вильнюсе в 11-12 числах июля настоящего года. Столтенберг также уверен, что эта встреча позволит Украине стать ближе к вступлению в НАТО.