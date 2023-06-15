Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО

Саммит Организации Североатлантического договора пройдет в июле текущего года в столице Литвы, Вильнюсе. Об этом пишет KP.RU

По словам Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, Швеции не гарантируют ее вступление в организацию. Несмотря на это, сейчас идут активные работы, которые обеспечат появление такой гарантии.

Анкара, столица Турции, выдвигала требования для Стокгольма, которые заключались в прекращении поставки оружия, изменении конституции и введении антитеррористических законов. К слову, все они были выполнены.

Именно поэтому генсек НАТО, вместе с другими странами, считают, что Швеция имеет полное право вступить в альянс в ближайшее время. Хоть гарантии полностью отсутствуют, они продолжают работу для их появления.