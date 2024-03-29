Стоматолог Анна Денис: кровоточивость десен может говорить о раке полости рта

Хирург и стоматолог Анна Денис в беседе с «Газетой.ру» рассказала, какие признаки бывают при развитии рака полости рта.

Стоматолог рекомендует обращать внимание на любые изменения в полости рта, особенно, если они возникают на слизистых. Это могут быть уплотнения, наросты, язвочки и пятна. Также на развитие тяжелой болезни могут указывать слишком увеличенные и плотные лимфатические узлы при простуде.

«Симптомами рака полости рта могут быть красные или белые пятна, бугристость, уплотнения (не связанные с травмой), нарост на слизистой, небольшая затвердевшая язва на губах, которая не заживает более 10-14 дней и может кровоточить. На деснах такие язвы кровоточат при малейшем нажатии», - объяснила врач.

Также на рак полости рта может указывать повышенная чувствительность вкусовых рецепторов. Этот вид онкологии обычно быстро поражает щеки, небо и десна: от первых проявлений до метастазов может пройти полгода.

Рак полости рта считается хорошо поддающимся лечению, но, как и любое заболевание, лучше поддается устранению на ранних стадиях. На третьей стадии шансы уже равны 55%, а на четвертой еще меньше.

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