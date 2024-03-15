Шевеление и боль: онколог Балкаров предупредил о первых симптомах рака кишечника

Врач-онколог высшей категории Беслан Балкаров в беседе с «Газетой.ру» рассказал, какие симптомы могут указывать на рак кишечника.

Колоректальный рак (рак кишечника) является заболеванием с очень высоким процентом летальности. Установить на ранних стадиях онкологию этого типа нелегко, а при запущенных стадиях вероятность вылечиться всего 40%. Чаще рак кишечника встречается у мужчин.

Опасность этого типа рака еще в том, что очевидные тревожные звоночки начинаются только на поздних стадиях. Как правило, люди жалуются на боли, ощущения шевеления кишечника, спазмы, дискомфорт, ощущение неполного опорожнения, анемию и болезненную дефекацию.

«Практически всегда колоректальный рак развивается из полипов, хотя большинство из них и не перерождаются в злокачественную опухоль», — рассказал Балкаров.

Колоректальному раку нужно много времени на развитие, но чем раньше его находят, тем больше шансов на успешное лечение. Обычно к этой болезни приводит большое количество потребления канцерогенов и пищи глубокой переработки (колбасы, сосиски и т.д.). Усугубляют ситуацию вредные привычки и сидячий образ жизни.

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