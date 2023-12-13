Стоматолог Автандилян: вещества в зубной пасте могут вредить зубам и провоцировать рак

При покупке зубной пасты следует обращать внимание на описание товара и опасаться пяти веществ в составе.

Реклама про наличие в зубной пасте кальция и фтора не выдумка маркетологов, а действительные ингредиенты продукта. Там также могут содержаться растительные экстракты и минералы, что в целом для зубов даже полезно. Однако помимо этого в средство могут включить консерванты, красители и добавки, которые помогают образованию пены.

ПАВы и консерванты, SLES и SLS, различные парабены: все это стоит исключить из своей жизни. Часто эти же вещества включают в состав косметических средств и шампуней, хотя они могут вызвать аллергию. Это еще не самое страшное последствие.

По словам стоматолога Луизы Автандилян, сахарин в составе зубной пасты может ударить по здоровью. Чрезмерная концентрация этого искусственного подсластителя способна спровоцировать развитие онкологии, сообщает сайт aif.ru.

Диоксид титана делает пасту белой и помогает избавиться от желтизны зубов, вот только это канцерогенное вещество, которое тоже вызывает недуги. Не стоит покупать пасту с триклозаном, хлоргексидином и метронидазолом: эти антибактериальные элементы способны нарушить естественную микрофлору полости рта.

Специалист рассказала и про фтор. В составе зубных паст он допустим, но чрезмерное количество небезопасно. Это может вызвать флюороз, при котором повреждается эмаль и появляются пятна на зубах.

Определить содержание того или иного вещества можно, если внимательно изучить состав на упаковке. Как правило, если ингредиент в конце списка, то его содержание в товаре минимально. Однако пасту нужно выбирать исходя из рекомендаций врача, тогда можно избежать проблем с зубами и полостью рта.