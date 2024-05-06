Стоматолог Деркач назвала регионы России, где дешевле лечить зубы

В российских регионах наблюдается разница в стоимости медицинских услуг, в том числе и на стоматологию. Специалист Наталья Деркач в беседе с сайтом aif.ru рассказала, где можно бюджетнее всего вылечить зубы.

Медицинский туризм наиболее распространен среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других городов-миллионников. Люди ищут другие регионы, где качество ремонта зубов будет не уступать по качеству, но окажется гораздо дешевле.

По словам Деркач, к таким регионам Тула, Новосибирск, Рязань, Смоленск, Нижний Новгород и Хабаровск. Из этих мест пациенты также выезжают в Китай для дальнейшего лечения, если оно требуется серьезного уровня. Чаще всего в других регионах в два, а то и четыре раза дешевле лечить зубы.

«Так, например, стоимость установки импланта в Краснодаре начинается от 15 тыс. рублей, в Самаре — от 20 тыс. рублей, во Владимире услуга „под ключ“ будет стоить около 25 тыс. рублей, при этом в Москве цена, в зависимости от импланта (корейский, американский или израильский), будет составлять от 25 до 75 тыс. рублей. Туризм в этом случае позволяет хорошо сэкономить даже при неизбежных накладных расходах, связанных с оплатой проезда, проживания и питания в другом городе», — отметила Деркач.

Хитрые граждане в первую очередь смотрят на то, есть ли в регионах сильные медицинские вузы. Наличие такого может говорить и о высоком качестве медуслуг, не ниже московских, но приемлемей по цене.

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