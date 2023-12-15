Стоматолог подсказала россиянам сорт чая, который никогда не портит зубы

Многие любимые напитки ведут к потемнению эмали зубов, особенно, если это чай или кофе.

Стоматолог Ольга Лебедева дала россиянам рекомендации по выбору чая. Она предупредила, что очень многие сорта изменяют цвет зубов, оставляя пятна или вызывая общее потемнение. Дело в том, что листья чая содержат красящий пигмент. Перед выпуском на полки магазинов их тщательно обрабатывают, иногда добавляя разные дополнительные вещества, пишет «Газета.ру».

По словам специалиста, самым удачным выбором для регулярного питья будет только один вид чая.

«Белый чай считается наименее обработанным из всех видов чая, поскольку его листья подвергаются минимальной обработке», — рассказала врач.

«Белым» чай называют из-за характерного светлого цвета почек и листьев. Он считается полезнее зеленого, красного или черного. Во-первых, этот сорт содержит меньше кофеина и очень мягкий по вкусу. Во-вторых, в белом чае есть антиоксиданты, которые улучшают иммунитет. Напиток делает лучше кожу и не «пачкает» зубы даже при каждодневном употреблении.

Отметим, чаи — не панацея от всех болезней. Этот напиток можно использовать как профилактический, но он не является лечебным. Лучше всего проконсультироваться со специалистом.