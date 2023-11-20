Стоматолог рассказал о последствиях отложенного лечения кариеса

Регулярные посещения стоматологического кабинета, профессиональная чистка зубов, а также знание симптомов кариеса и своевременное обращение к врачу помогут предотвратить поражения зуба.

«Особенно стремительно кариес развивается у детей», – рассказала RuNews24, стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова. Однако, регулярные осмотры помогают предотвратить возможные проблемы.

Кариес зубов, если не выявлен и не вылечен на ранних стадиях, способен привести к серьезным осложнениям и даже к удалению зуба. Это проблема может развиваться постепенно в эмали, а в мягком дентине – достаточно быстро.

Стоматолог настоятельно рекомендует: если зуб начал болеть, то необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу, а не пытаться спастись обезболивающей таблеткой.

Лечение включает в себя удаление пораженных тканей и их замещение пломбированием. Если ситуация запущена, то приходится «лечить каналы». После этого депульпированный зуб сложно восстановить пломбой.

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