Стоматолог Жидких перечислила россиянам риски контактного кариеса

Стоматолог Ольга Жидких рассказала сайту aif.ru , что такое контактный кариес и каким образом он приводит к проблемам в полости рта.

Контактный кариес это характерное разрушение зубной эмали, которое чаще возникает в межзубных промежутках при соприкосновении зубов. Изначально может не доставлять дискомфорта, а потому развивается незаметно.

Как отметила врач, эффективно прочистить межзубные промежутки простой зубной щеткой сложно. Из-за этого там копится налет и, соответственно, бактерии.

Стоматолог подчеркнула, что после чистки зубов и в течение дня важно использовать другие вспомогательные элементы. Это нить, ершики и ирригаторы. Благодаря этому получится эффективно очистить сложные участки между зубов, предотвратить размножение бактерий и сделать свою полость рта в разы чище.

Ранее сообщалось, что врач рассказала о болезни, которая есть у 90% людей.