Врач рассказала о болезни, которая есть у 90% людей

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского Университета Ольга Гусева в беседе с сайтом aif.ru рассказала, какая болезнь есть у большинства жителей из-за микробов и плохой гигиены.

Курение, плохая гигиена полости рта, микробы провоцируют кариес и пародонтит. По словам врача Гусевой, больше 90% людей страдают от этих заболеваний.

Липкие смолы от табака вызывают окрашивание зубов, включая и внутреннее. Плохая гигиена — превращает рот в рассадник микроорганизмов. Все это мешает обновлению клеток слизистой, приводит к благоприятной среде для бактерий.

«Курение влияет на работу слюнных желез, что влечет за собой состояние ксеростомии — сухости полости рта. Сухость полости рта может стать причиной дисгевзии — нарушения восприятия вкусовой чувствительности», — добавила врач.

У курящих риск развития зубных болезней, а также рака, повышен в 2-3 раза по сравнению с некурящими. Специалист напомнила, что отказ от вредных привычек существенно снижает вероятность получить какие-либо заболевания.

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