Стоп, поборы: в Госдуме рассказали, за что не должны платить родители школьников

Родители не должны финансировать нужды школы. Об этом напомнили в пресс-службе Госдумы РФ.

По закону «Об образовании», все расходы на содержание учебных заведений, включая ремонт, мебель и охрану, обязаны покрывать местные и региональные власти.

Также в ГД подчеркивают, что учителя и администрация школ не имеют права даже просить деньги у родителей. Это касается и спортивного инвентаря (например, лыжи для уроков физкультуры школа должна предоставлять бесплатно).

Если с родителей требуют деньги, в Госдуме советуют сначала обратиться к директору школы. Если проблема не решается, можно жаловаться в вышестоящие инстанции: прокуратуру, Роспотребнадзор или Министерство просвещения.

Как показывает практика, большинство нарушений устраняются уже после первой жалобы, поскольку закон четко запрещает любые поборы в школах. В крайних случаях родители могут подать в суд.

Ранее сообщалось, что продленки в российских школах станут бесплатными.