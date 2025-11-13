Стоп-список из болезней: с этими заболеваниями визы будет не видать

Администрация президента США Дональда Трампа поручила сотрудникам консульских служб учитывать хронические заболевания при рассмотрении заявлений на визу. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ, разосланный Госдепартаментом, передает ТАСС .

Согласно телеграмме, особое внимание рекомендуется обращать на состояния здоровья, способные вызвать значительные расходы на лечение. В список вошли сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, диабет, ожирение, рак, нарушения обмена веществ, а также психические и неврологические расстройства.

Отмечается, что теперь сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать потенциальные затраты на медицинское обслуживание заявителей в случае их въезда в страну.

По словам неназванного источника в дипломатических кругах, руководство Госдепартамента ищет новые способы ограничить въезд иностранцев и снизить нагрузку на систему здравоохранения США.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении ужесточить миграционную политику и провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.

Ранее стало известно, какие азиатские страны готовы принять россиян на Новый год.