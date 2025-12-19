Сторонники ИГ* из Узбекистана собирались устроить теракт в колонии Ростовской области

В Ростовской области силовики предотвратили теракт в исправительной колонии. По данным РИА Новости, в заговоре участвовали трое заключенных, осуждённых за убийство, незаконный оборот наркотиков и нанесение вреда здоровью. Все они являлись сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГ*.

В минувшую среду управление ФСБ России по Ростовской области сообщило о предотвращении террористического акта в колонии, который готовили заключенные. Они разработали план захвата заложников среди сотрудников и поджога зданий, но не успели его реализовать.

В ходе обысков у подозреваемых были найдены «заточки» и куски ткани с изображением, которое, по предварительным данным, представляет собой флаг террористической группировки.

«Подозреваемые — трое граждан Узбекистана — сторонники ИГИЛ*», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что один из них был осужден за убийство, второй — за торговлю наркотиками, а третий — за нанесение тяжких телесных повреждений.

Сейчас расследуется уголовное дело о попытке совершения террористического акта.

* - Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация