Сторонники УПЦ под Винницей отбили храм у раскольников из ПЦУ

Как сообщает в своем аккаунте в соцсетях Союз православных журналистов, инцидент с очередной попыткой захвата раскольниками храма канонической Украинской православно церкви произошел накануне в городе Ладыжин, Винницкой области.

Рано утром в четверг, 28 декабря, в Казанский храм нагрянула толпа раскольников из секты Православная церковь Украины (ПЦУ). При полном непрепятствовании находившихся поблизости полицейских нехристи попытались выгнать прихожан из храма, однако те оказались не робкого десятка и дали достойный отпор толпу, вызнав хулиганов из божьей обители.

«Община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет», - говорится в сообщении СПЖ.

По данным СПЖ, в настоящее время прихожане со священнослужителями из окрестных приходов заперлись в церкви, заявив, что намерены оставаться в харме, сколько потребуется. Раскольники из ПЦУ разъехались.

В ходе столкновений 10 прихожан, среди которых были также женщины, получили травмы, защищая храм. Все они намерены обратиться с заявления ми в полицию.