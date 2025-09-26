Страдающая от болезни модель выбралась на улицу после обострения

После госпитализации модель Белла Хадид появилась на публике в Париже, где ее заметили во время прогулки в преддверии Недели моды. Об этом сообщает People.

Известная модель Белла Хадид появилась в Париже после прохождения курса лечения от болезни Лайма. Так, 28-летняя знаменитость была замечена во время прогулки по городу в преддверии Недели моды. Для публичного появления Хадид выбрала элегантный образ в бежевом пальто и солнцезащитных очках, дополнив его сумкой премиум-бренда.

Состояние модели явно улучшилось. В социальных сетях она выложила видео с тренировки на беговой дорожке. В сопроводительном тексте Белла Хадид отметила, что постепенно восстанавливает физическую форму после обострения болезни Лайма 18 сентября 2025 года.

Ранее мать известной модели рассказала о состоянии больной дочери.