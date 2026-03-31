Страх или суеверие? Священник объяснил, почему вещи покойного не опасны

В Русской Православной Церкви дали четкий ответ на вопрос, который волнует многих верующих: можно ли использовать вещи, оставшиеся после смерти близкого человека, и не таят ли они в себе опасность. Как заявил представитель РПЦ, никаких запретов или ограничений на этот счет не существует, передает «Московский комсомолец Марий Эл».

По словам священнослужителя, одежда и другие личные предметы умершего не приобретают ни положительной, ни отрицательной «энергетики» в момент смерти их владельца. Они остаются просто вещами — материальными объектами, которые могут служить лишь напоминанием об ушедшем человеке.

Батюшка призвал не бояться надевать одежду усопшего и не связывать с этим никаких суеверных страхов. Главное, что действительно важно, — это молитва о покойном, совершаемая дома или в храме. Именно молитвенная память, а не хранение или ношение вещей, является данью уважения и любви к умершему.