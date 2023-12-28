Страх ошибок: о чем просят верующие святого Аггея 29 декабря

Православная церковь 29 декабря вспоминает святого пророка Аггея, который считается покровителем всех чистых душ. В народе день называют Агеевым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, верующие традиционно просят святого Аггея, чтобы он наставил на пусть истинный и уберег от совершения фатальных ошибок.

«Наши предки в Агеев день обращали внимание на погоду. Если на дворе мороз, то холода продлятся до самого Крещения. А если бушует сильный ветер, то и вся зима будет холодной и ненастной», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ни в коем случае нельзя ругаться в день святого Аггея, иначе новогодняя ночь не принесет радости, уверена ясновидящая.

«Если к вам во двор или на подоконник прилетели птицы, то это очень хороший знак, но удача отвернется от того, кто их решит прогнать. На Аггея можно убираться, декорировать квартиру, делать подарки своими руками — всем домашним делам будет сопутствовать успех», — добавила Мишина.

Ясновидящая предостерегла — 29 декабря запрещено говорить неправду своим близким. Даже маленькая ложь может обернуться крупной ссорой, а восстановить доверие будет очень сложно.

«Если вы привыкли пользоваться исключительно картами, все же подложите пару крупных купюр в кошелек, так как считается, что полный кошелек в этот день принесет финансовое благополучие в следующем году», — заключила собеседница издания.

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