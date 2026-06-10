Две трети торговых центров в России устарели: эксперт предупредил — 62% ТЦ нуждаются в срочной реновации

Большинство российских торговых центров безнадежно отстали от времени. Управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын заявил: 62 процента ТЦ нуждаются в пересмотре концепции. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отрасль торговой недвижимости переживает кризис идей. Сергей Платицын, управляющий партнер Союза торговых центров, обнародовал тревожную статистику. На сегодняшний день 62 процента торговых центров в России требуют реконцепции. То есть их формат, наполнение и подход к арендаторам устарели. А к 2027 году ситуация усугубится: доля устаревших ТЦ достигнет 64-67 процентов.

По словам эксперта, в Москве среди качественных торговых центров реновация в ближайшие пару лет нужна 43 процентам объектов (40-45 ТЦ). Причина — стремительное изменение потребительских привычек. Если в 70-80-х годах прошлого века модные тренды менялись медленно и пять лет ничего не значили, то сегодня это огромный срок. Покупатели стали капризнее, они требуют новых форматов, впечатлений и удобств.

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