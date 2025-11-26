«Страховка от врачебной ошибки». Законодатели хотят прописать в ОМС право на второе мнение

Группа депутатов Госдумы, включая вице-спикера Владислава Даванкова, выступила с инициативой законодательно закрепить право пациентов на получение второго врачебного мнения в системе ОМС. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.

Парламентарии указали, что действующий закон № 323-ФЗ не предоставляет пациентам прямого права инициировать консилиум. Это решение остается на усмотрение лечащего врача или администрации медучреждения. В результате, возможность получить независимую экспертизу диагноза или плана лечения сегодня доступна в основном в платной медицине.

По мнению авторов инициативы, такая ситуация ставит пациентов в зависимое положение, повышает риски врачебных ошибок и может приводить к неэффективной терапии, что влечет за собой и дополнительные бюджетные расходы. Рост числа жалоб на качество медпомощи в 2024–2025 гг. подтверждает актуальность данного предложения.

Для реализации этой меры депутаты предлагают включить в программу госгарантий отдельный тариф, который позволит оплачивать труд врачей, участвующих в консилиумах по инициативе пациента, за счет средств ОМС.

Ранее сообщалось о том, что эксперты предлагают вместо платных страховок оптимизировать расходы ОМС.