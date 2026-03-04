Страховка против инфляции: в Госдуме предложили повысить лимиты выплат по ОСАГО

В Госдуме подготовлен законопроект о существенном повышении страховых выплат по ОСАГО. Авторы инициативы считают, что действующие лимиты не учитывают рост цен на автозапчасти, ремонт и медицинские услуги, поэтому пострадавшие в ДТП часто вынуждены покрывать часть расходов из собственного кармана.

Как пишет РИА Новости, документ внесут депутаты Госдумы. Поправки предусматривают увеличение лимита компенсации за вред имуществу с 400 тыс. до 700 тыс. рублей, а за вред жизни и здоровью — с 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Также предлагается закрепить ежегодную индексацию страховых сумм с учетом инфляции.

Соавтор инициативы Георгий Камнев отметил, что лимиты не пересматривались с 2014 года, тогда как стоимость ремонта автомобилей и медицинской помощи значительно выросла. При этом тарифы ОСАГО за эти годы увеличивались.

По мнению разработчиков, обновление норм позволит сократить случаи, когда пострадавшие в авариях вынуждены доплачивать за восстановление автомобиля или лечение.

Ранее сообщалось, что ранняя диагностика организма повышает шансы на выздоровление.