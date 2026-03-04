Эксперт рассказала, какие обследования нужно проходить ежегодно
Эксперт Купцова: ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление
Фото: [Медиасток.рф]
Многие серьезные заболевания на ранних этапах развиваются без выраженных симптомов, поэтому регулярная диагностика остается ключевым инструментом сохранения здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщила эксперт по онкострахованию компании Росгосстрах Ольга Купцова.
По ее словам, до 40 лет при отсутствии жалоб рекомендуется ежегодный базовый осмотр: консультация терапевта с измерением давления, веса и других показателей, общий анализ крови, контроль уровня глюкозы и холестерина. Раз в два года следует проходить флюорографию, а после 35 лет — ежегодно делать ЭКГ.
Женщинам советуют посещать гинеколога дважды в год, выполнять УЗИ молочных желез и органов малого таза. Для профилактики рака шейки матки в 21–29 лет показан ПАП-тест раз в три года, позже — тестирование на ВПЧ каждые пять лет.
После 40 лет перечень обследований расширяется: добавляется контроль внутриглазного давления и анализ кала на скрытую кровь. С 45 лет проводится скрининг кишечника, мужчинам рекомендован анализ на ПСА, женщинам — маммография каждые один–два года.
Образ жизни также влияет на программу обследований. Курение повышает риск ХОБЛ и ряда онкозаболеваний, поэтому врач может назначить низкодозную КТ легких. Лишний вес связан с диабетом и сердечно-сосудистыми рисками и требует дополнительной диагностики.
Эксперт подчеркнула, что при боли в груди, одышке, резкой потере веса, появлении крови в стуле или длительном кашле откладывать визит к врачу нельзя. Регулярный чекап позволяет выявить изменения на ранней стадии и значительно повышает шансы на успешное лечение.
Ранее сообщалось, что здоровым людям нужно сдавать общий анализ крови раз в год.