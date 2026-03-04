Эксперт рассказала, какие обследования нужно проходить ежегодно

Многие серьезные заболевания на ранних этапах развиваются без выраженных симптомов, поэтому регулярная диагностика остается ключевым инструментом сохранения здоровья. Об этом « Газете.Ru » сообщила эксперт по онкострахованию компании Росгосстрах Ольга Купцова.

По ее словам, до 40 лет при отсутствии жалоб рекомендуется ежегодный базовый осмотр: консультация терапевта с измерением давления, веса и других показателей, общий анализ крови, контроль уровня глюкозы и холестерина. Раз в два года следует проходить флюорографию, а после 35 лет — ежегодно делать ЭКГ.

Женщинам советуют посещать гинеколога дважды в год, выполнять УЗИ молочных желез и органов малого таза. Для профилактики рака шейки матки в 21–29 лет показан ПАП-тест раз в три года, позже — тестирование на ВПЧ каждые пять лет.

После 40 лет перечень обследований расширяется: добавляется контроль внутриглазного давления и анализ кала на скрытую кровь. С 45 лет проводится скрининг кишечника, мужчинам рекомендован анализ на ПСА, женщинам — маммография каждые один–два года.

Образ жизни также влияет на программу обследований. Курение повышает риск ХОБЛ и ряда онкозаболеваний, поэтому врач может назначить низкодозную КТ легких. Лишний вес связан с диабетом и сердечно-сосудистыми рисками и требует дополнительной диагностики.

Эксперт подчеркнула, что при боли в груди, одышке, резкой потере веса, появлении крови в стуле или длительном кашле откладывать визит к врачу нельзя. Регулярный чекап позволяет выявить изменения на ранней стадии и значительно повышает шансы на успешное лечение.

