Страховщики определили самый опасный курорт России

Адлер признан самым опасным курортом России по количеству страховых случаев с туристами. Согласно исследованию, на этот популярный курорт пришлось 41% всех обращений за медицинской помощью. Об этом сообщает Lenta.ru.

Страховой дом ВСК обнародовал антирейтинг российских курортов по итогам летнего сезона 2025 года. Адлер с значительным отрывом лидирует по количеству несчастных случаев и заболеваний среди отдыхающих.

Основной проблемой, с которой сталкиваются туристы, стали желудочно-кишечные расстройства, самым частым симптомом которых была рвота. Второе место в печальном рейтинге занял Сочи с 20% страховых обращений, третье — Санкт-Петербург с 16%.

Наиболее безопасными для отдыха оказались курорты Северного Кавказа — Туапсе, Геленджик, Архыз, а также Минеральные Воды. Процент заболеваемости в этих регионах был минимальным.

