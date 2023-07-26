Страховщиков в России хотят начать наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО

Как информирует ТАСС, сенатор предлагает дополнить кодекс об административных правонарушений РФ может новыми составами правонарушений. А именно — наказание за отказ от заключения договора ОСАГО, а также уклонение страховыми компаниями от его заключения, приводится в официальном ответе Минфине РФ на запрос законодателя.

«У таксистов сейчас есть серьезные трудности при оформлении ОСАГО. Страховые компании не справляются с этим видом обязательного страхования, отказывают водителям такси в его оформлении», - отмечает Кутепов.