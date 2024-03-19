«Страна идет правильным курсом»: глава округа Луховицы Тимохин подвел итоги президентских выборов

По всей территории России лидер набрал 87,28% от общего количества голосов. Результат по городскому округу Луховицы превышает данные показатели. Итог голосования — 90,48%. Глава городского округа Сергей Тимохин поделился мнением, что стало причиной столь высокой явки на президентских выборах и безоговорочного доверия Владимиру Путину.

«Победа Владимира Путина на выборах — свидетельство консолидации общества. Люди сплотились вокруг лидера, который отстаивает интересы государства и соотечественников, доверяют ему. Это доказывает, что страна идет правильным курсом, и такой человек, как Владимир Владимирович, способен в столь сложных условиях принимать верные и грамотные решения, мыслить мудро и стратегически. Итоги выборов демонстрируют высочайший уровень доверия», — поделился мнением глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Положительный трехдневный опыт голосования на выборах губернатора Московской области в 2023 году был взят за основу на президентских выборах 2024 года. Каждый гражданин мог отдать свой голос за одного из четырех кандидатов в период с 15 по 17 марта.

Выборы в городском округе Луховицы прошли в соответствии со штатным расписанием. Происшествий зафиксировано не было. На избирательных участках дежурили сотрудники луховицкой полиции ГУ МВД России по Московской области. За порядком следили наблюдатели. Дополнительно велось видеонаблюдение.