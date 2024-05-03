«Страна»: жители Украины увидели в небе странное свечение

Граждане по всей территории Украины заметили в небе странное свечение, сообщило местное издание «Страна.ua» в своих социальных сетях.

В посте говорится, что сообщения о подозрительном свечении поступали от жителей столицы, а также из Одессы, Днепра и нескольких западных регионов страны. По словам некоторых из очевидцев, данный объект двигался в неизвестном направлении.

Журналисты также отметили, что паблики с космической паблики выражали мнение, что данные свечения являются следами от ступеней ракеты Falcon 9, запущенной 2 мая.

В то же время, другое местное информационное агентство УНИАН отмечало, что помимо свечения, украинцы также могли видеть необычное розовое полярное сияние. Журналисты подчеркивали, что данное явление может быть объяснено недавними магнитными бурями, возникшими из-за новых вспышек на Солнце.